VIDEO MILAN – Serata emozionante per Giacomo Bonaventura, che lascerà il Milan dopo 6 anni di onorato servizio. Il classe 1989, in scadenza di contratto, ha disputato la sua ultima partita ieri sera contro il Cagliari, fornendo anche un assist per il 3-0 definitivo di Samu Castillejo. Ecco le immagini (video in alto) del suo addio rossonero.

