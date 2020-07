MILAN-CAGLIARI: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Ultima curva. Milan-Cagliari concluderà questa pazza stagione 2019/20, durata un anno intero. Partita, questa della 38^ giornata di Serie A, che non ha nulla da dire. Il Milan è già certo di essere al sesto posto, mentre il Cagliari è già salvo, ma punta al decimo per prestigio. Insomma, sarà una semplice passerella. Nella video news 10 curiosità statistiche sulla partita di San Siro, in appena 90 secondi. Per tutte le ultime sul match LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓