Milan-Bruges, il momento del debutto di Camarda in Champions League | VIDEO

Francesco Camarda è entrato al 75' di Milan-Bruges al posto di Álvaro Morata, facendo così il suo debutto in Champions League. Il video

Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Paulo Fonseca ha battuto per 3-1 il Bruges nella terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Reti di Christian Pulisic e Kyriani Sabbe prima della doppietta di Tijjani Reijnders. Al 75', entrando per Álvaro Morata, ha fatto il suo debutto in Champions con il Milan, a 16 anni e 226 giorni, anche il giovane Francesco Camarda. Ecco il momento nel video di 'Sky Sport'