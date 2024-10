Milan-Bruges 3-1, gol e highlights di Champions League | VIDEO

Gol e highlights di Milan-Bruges, partita della 3^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 terminata 3-1

Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Paulo Fonseca ha battuto per 3-1 il Bruges di Nicky Hayen in occasione della 3^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Vantaggio rossonero con Christian Pulisic, pareggio ospite con Kyriani Sabbe, poi la doppietta di Tijjani Reijnders per il Diavolo. Nel video di 'Sky Sport' gol e highlights della partita