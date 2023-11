Milan-BVB 1-3 sui social: dalla rivincita di Maldini a #PioliOut | VIDEO

Le reazioni social dei tifosi rossoneri per Milan-Borussia Dortmund 1-3, 5^ giornata del Gruppo F di Champions League. Ottavi quasi sfumati

Il Milan di Stefano Pioli ha perso ieri, 1-3, a 'San Siro' contro il Borussia Dortmund di Edin Terzic, pregiudicando, di fatto, il suo cammino europeo. Per accedere agli ottavi di finale di Champions League, infatti, ora i rossoneri dovranno vincere a Newcastle all'ultima giornata del Gruppo F e sperare che il BVB superi il PSG tra le mura amiche. Intanto, sulla sconfitta di ieri, sui social si è detto e scritto di tutto. In questo video della redazione di 'GazzettaTV' le reazioni più divertenti dei tifosi rossoneri in merito alla gara