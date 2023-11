Milan-Borussia Dortmund 1-3, Leao se ne va triste e cupo | VIDEO

Rafael Leao, infortunato, non ha giocato in Milan-Borussia Dortmund 1-3, ma ha seguito da bordo campo la (brutta) prestazione della squadra

Rafael Leao, alle prese con una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, non è riuscito a recuperare per Milan-Borussia Dortmund, partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 terminata 1-3 per gli ospiti a 'San Siro'. L'attaccante portoghese, però, ha seguito il match da bordo campo. Eccolo qui, in questo video, abbandonare lo stadio meneghino triste e cupo dopo la brutta sconfitta del Diavolo