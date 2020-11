Ultime Notizie Video Milan: le parole di Bonera

MILAN NEWS – Daniele Bonera, collaboratore tecnico rossonero, ha parlato ieri in conferenza stampa. Tra i tempi ovviamente quello relativo a Zlatan Ibrahimovic: “Già lunedì era carico per tornare al più presto possibile. Non è una novità, è quello che lo contraddistingue. E’ un grande atleta e un grande uomo pronto a recuperare al più presto”. Vai al video.