MILAN-BOLOGNA
Milan-Bologna, Rabiot titolare? Ecco con chi potrebbe fare reparto | VIDEO
Adrien Rabiot, preso dal Milan nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, potrebbe giocare dal 1' già domenica sera contro il Bologna
Nel nuovo episodio de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport' in vista di Milan-Bologna, i giornalisti della 'rosea' hanno provato a disegnare il centrocampo rossonero. Massimiliano Allegri potrebbe giocarsi la carta del suo fedelissimo, Adrien Rabiot. Il francese, anche ai tempi della Juventus, è sempre stato tra le grazie di Max. Ma con chi potrebbe fare reparto? Guarda il video