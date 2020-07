MILAN-BOLOGNA: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Tour de force mica da ridere quello di cui sono protagoniste le squadre impiegate in questo post lockdown. Tante partite in pochi giorni. C’è chi accusa la fatica e chi, invece, pare trovarsi a proprio agio, come i rossoneri. La squadra di Stefano Pioli è tra le più in forma e pare vivere un momento ottimo. Domani a San Siro ci sarà Milan-Bologna, 34^ giornata. Squadra che vince non si cambia e dunque, anche stavolta, l’allenatore milanista modifica lo stretto necessario nell’undici titolare, probabilmente. Per tutte le scelte guarda la video news. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

