MILAN-BOLOGNA: la presentazione del match di San Siro / News

VIDEO MILAN NEWS – Non c’è mai tempo per fermarsi. Il campionato arriva all’ultimo rettilineo: 5 partite alla fine, ma bisogna affrontarne una alla volta. La prossima sarà Milan-Bologna, gara valida per la 34^ giornata di Serie A. I rossoneri vivono un ottimo momento di forma e inseguono un posto in Europa League. Obiettivo: agguantare e scavalcare la Roma. Nella video news, intanto, la presentazione della sfida di San Siro, che si giocherà domani sera alle 21:45. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

