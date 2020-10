MILAN-BOLOGNA: il gol di Ibrahimovic su rigore / News

VIDEO MILAN NEWS – Una prima giornata di campionato di Serie A perfetta per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è apparso al top della forma e ha realizzato una doppietta. Peccato per ciò che è successo dopo: Ibra è risultato positivo al Coronavirus e dunque da ormai circa due settimane è in isolamento a casa propria. Ci sono dubbi sulla sua presenza nel Derby, ma nel frattempo riviviamo il secondo dei due gol all’esordio, quello su calcio di rigore. Così come proprio su rigore decise il suo primo Derby in rossonero. Nella video news il penalty, tirato in modo perfetto sotto l’incrocio.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>