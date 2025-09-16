PIANETAMILAN i nostri video Milan-Bologna, i dati incoronano Fikayo Tomori: grande prova | VIDEO

Stefano Bressi
16 settembre

Anche se non sembrava, i dati dicono che Fikayo Tomori è stato tra i migliori di Milan-Bologna. CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO

Anche se non sembrava, i dati dicono che Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997, è stato tra i migliori di Milan-Bologna: le sue statistiche sono eccezionali. Ecco il video dalla nostra analisi tattica.