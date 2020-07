MILAN-BOLOGNA: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Superata la prima squadra emiliana-romagnola, ora si guarda alla seconda, in attesa della terza. Domani a San Siro ci sarà Milan-Bologna, gara valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono l’unica squadra ancora imbattuta dopo la ripresa del campionato insieme all’Atalanta e inseguono un posto in Europa League. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic però è osso duro con cui confrontarsi. Nella video news 10 curiosità e statistiche sulla sfida in soli 90 secondi. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓