MILAN-BOLOGNA: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina l’esordio in Serie A. Oggi inizierà la prima giornata, ma lunedì ci sarà Milan-Bologna, a San Siro. Una partita che c’è stata poche settimane fa e aveva visto i rossoneri di Stefano Pioli trionfare per 5-1. Non è la prima volta che le due squadre si affrontano alla prima giornata: era successo nel 1998, con il Milan vincente e poi Campione d’Italia, e nel 2008, quando invece aveva avuto la meglio il Bologna. Nella video news altre curiosità, 10, in soli 90 secondi.

