VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Milan-Bodo Gimt, gara valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Nella video news i top e flop rossoneri. Vincono i rossoneri per 3-2, ma non senza soffrire. Prima lo svantaggio, poi il dominio targato Hakan Calhanoglu e infine la sofferenza. Il turco è sicuramente il migliore in campo, due gol bellissimi e un assist strepitoso per il gol di Lorenzo Colombo. Non mancano, però, i personaggi negativi.

