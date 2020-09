MILAN-BODO GLIMT: Europa League, statistiche e curiosità / News

VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Milan-Bodo Glimt, gara valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Una vittoria sudata, ma importante per i rossoneri che accedono agli spareggi. Se la vedranno con il Rio Ave, che stasera ha eliminato ai rigori il Besiktas in Turchia. Si giocherà giovedì prossimo in Portogallo. Milan apparso un po’ stanco e che dovrà giocare anche domenica, ma che raggiunge i 16 risultati utili consecutivi. Nella video news statistiche e curiosità

