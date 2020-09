MILAN-BODØ GLIMT: Europa League, la presentazione del match / News

VIDEO MILAN NEWS – Dopo aver superato l’ostacolo Shamrock Rovers al secondo turno preliminare di Europa League, ora al terzo turno preliminare ci sarà Milan-Bodø Glimt. Questa volta i rossoneri di Stefano Pioli avranno il vantaggio di giocare in casa, ma ovviamente ancora a porte chiuse. La gara, anche in questo caso, sarà secca, senza ritorno. In caso di passaggio del turno, il Milan se la vedrà con la vincente di Besiktas-Rio Ave, giocando in trasferta l’eventuale spareggio. Fischio d’inizio di Milan-Bodø Glimt previsto per domani sera alle 20:30. Nella video news la presentazione della sfida.

