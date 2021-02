Milan, Bennacer: “Se sei primo devi pensare allo Scudetto” | VIDEO

Milan, le dichiarazioni di Bennacer

Dopo il rientro nel secondo tempo di Bologna-Milan, Ismael Bennacer è pronto a riprendersi il posto dal primo minuto contro il Crotone. L'algerino, fuori dal 13 dicembre per un problema muscolare, è uno dei giocatori più importanti e utilizzati da Stefano Pioli. Nel corso di questa intervista, il numero 4 rossonero ha spiegato le sue sensazioni dopo l'infortunio e ha parlato anche dell'obiettivo scudetto. Bennacer non si è nascosto e dimostra di crederci. Le sue parole in questo video.