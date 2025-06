Milan, Bennacer lavora duro in vista del raduno | VIDEO

Rientrato al Milan dopo il prestito al Marsiglia, Ismaël Bennacer sta lavorando duro per essere in forma per il prossimo lunedì 7 luglio

Rientrato al Milan dopo il prestito semestrale all'Olympique Marsiglia, il centrocampista franco-algerino Ismaël Bennacer - che resta comunque sulla lista dei partenti in casa rossonera in questa sessione estiva di calciomercato - sta lavorando duro, in Qatar, presso la clinica 'Aspetar' per essere in forma per il prossimo lunedì 7 luglio, giorno del raduno del Diavolo a Milanello. Guarda il video che il classe 1997 ha condiviso sui propri canali social ufficiali qualche giorno fa