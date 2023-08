Milan, Bennacer lavora per recuperare dall’infortunio | VIDEO

Isamel Bennacer, centrocampista del Milan, lavora duramente in palestra per cercare di recuperare il prima possibile

Ismael Bennacer lavora duramente per tornare al top dopo il grave infortunio e l'operazione al ginocchio. Ecco il video pubblicato dal centrocampista del Milan alle prese con il bilanciere in palestra. Il giocatore potrebbe giocare molto poco nella prima parte della stagione, per via del problema alla carilagine e per la Coppa d'Africa