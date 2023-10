Milan, che bel gesto di Florenzi per un tifoso rossonero | VIDEO

Un tifoso rossonero, prima di Milan-Lazio, ha chiesto la maglia di Tijjani Reijnders. Alessandro Florenzi lo ha accontentato al 90'. Il video

Prima di Milan-Lazio, partita vinta per 2-0 dai rossoneri a 'San Siro', un tifoso rossonero, al Primo Anello, ha chiesto a Daniele Massaro, brand ambassador del Diavolo, di poter avere la maglia di Tijjani Reijnders, il suo idolo. L'ex calciatore del Milan, allora, ha chiesto ad Alessandro Florenzi, sul terreno di gioco per il riscaldamento, di intercedere per procurargliela a fine match e il numero 42 rossonero si è prodigato immediatamente dopo il fischio finale. Ecco il video che sta facendo il giro dei social