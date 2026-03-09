Queste le parole di Davide Bartesaghi, terzino del Milan, in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini

"Sono contento perché comunque abbiamo portato a casa i tre punti e sono contento per Estupinan che è un bravo ragazzo che si merita tutto questo. Siamo tutti felici". Zazzaroni: "In estate Allegri mi disse che avresti preso il posto di Estupinan". Bartesaghi risponde: "La stagione sta andando bene. Sono contento così e spero di continuare. La Nazionale? Sarà orgoglioso se arriverà la chiamata, ma ora sono concentrato sul Milan". Sul palco salgono anche i figli di Paletta e Biglia. Queste le parole di Davide Bartesaghi in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. Parole riprese dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi.