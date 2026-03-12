PIANETAMILAN i nostri video Milan, ecco Bartesaghi al Flagship Store: foto e autografi con i tanti tifosi presenti | Pm
L'esterno del Milan Davide Bartesaghi era presente al Flagship Store rossonero per il Meet&Greet coi tifosi. Il video tra autografi e sorrisi
Nel pomeriggio di oggi, i tifosi del Milan hanno avuto l'opportunità di incontrare la sorpresa della stagione rossonera. Parliamo di Davide Bartesaghi, esterno classe 2005 cresciuto nella Primavera del Diavolo. Ecco il video del suo Meet&Greet coi tifosi al Flagship Store di Via Dante. Tra gli autografi lasciati, anche uno 'speciale'.