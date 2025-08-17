PIANETAMILAN i nostri video Milan-Bari, probabili formazioni: ecco il primo ‘undici’ di Allegri? | VIDEO

FORMAZIONI

Milan-Bari, probabili formazioni: ecco il primo ‘undici’ di Allegri? | VIDEO

Emiliano Guadagnoli
17 agosto

Milan e Bari scendono in campo questa sera a San Siro per la sfida di Coppa Italia. Modric e Jashari partiranno dalla panchina. Ecco le probabili formazioni

