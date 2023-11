Milan, Baresi: “Play for the future, la Napoli che piace a Maradona” | VIDEO

Franco Baresi, vicepresidente del Milan, era presente ieri a Napoli per il progetto 'Play for the future'. Il video con le dichiarazioni

Il vicepresidente onorario del Milan, l'ex capitano Franco Baresi, era presente ieri a Napoli per il progetto "Play for the future" mirato al reinserimento sociale dei giovani nei circuiti penali attraverso percorsi di educazione sportiva e di orientamento professionale. Per l'occasione, Baresi ha rilasciato delle dichiarazioni al giornalista Maurizio Nicita de 'La Gazzetta dello Sport': eccole nel video