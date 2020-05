VIDEO MILAN – Franco Baresi, calciatore del Milan per venti stagioni, dal 1977 al 1997, compie oggi 60 anni. Andrea Masala, in questo video per la redazione di ‘GazzettaTV‘, racconta la carriera dell’ex capitano rossonero, 719 presenze, 33 gol e 18 trofei con il Diavolo: quanti aneddoti, che coinvolgono anche altre squadre, dall’Inter al Real Madrid, passando per la Sampdoria … Tanti auguri Capitan Baresi!

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓