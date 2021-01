Milan-Atalanta, Pioli: “Scudetto? Sette squadre possono vincerlo” | VIDEO

Milan-Atalanta, Pioli sullo Scudetto e non solo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha presentato Milan-Atalanta, match valido per la 19^ giornata di Serie A. Ultima gara del girone d’andata per i rossoneri che, anche in caso di sconfitta, verranno al massimo agganciati dai cugini dell’Inter. L’allenatore rossonero è stato chiarissimo sullo Scudetto, affermando: “Ci sono sette squadre che possono vincere il campionato”. Profilo basso e invito a continuare così per Pioli: ecco le dichiarazioni salienti. Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>