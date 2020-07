VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa poco fa Milan-Atalanta, 36^ giornata di Serie A. Ecco la reazione di Tiziano Crudeli, giornalista tifoso rossonero, in questo video. Grande esultanza per il gol di Hakan Calhanoglu su punizione, ma soprattutto per la parata del calcio di rigore da parte di Gianluigi Donnarumma, oggi anche capitano. Alla fine, però, è finita 1-1. Un punteggio che, comunque, fa sorridere il Milan.

