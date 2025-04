La Top 11 combinata di Milan e Atalanta, che si sfideranno questa sera a San Siro alle ore 20:45 per la 33^ giornata della Serie A 2024-2025

Milan-Atalanta, la Top 11 combinata per Fantamedia. Nonostante le tante difficoltà in difesa, c'è equilibrio tra i difensori di Milan e Atalanta: dal centrocampo in su, però, solo due giocatori del Milan vincono i rispettivi ballottaggi. Guarda il video