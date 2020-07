MILAN-ATALANTA: la probabile formazione di Pioli / News

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Sono le due squadre più in forma di questo campionato e domani sera si affronteranno a ‘San Siro‘ per la 36^ giornata.

C’è Milan-Atalanta, ma i rossoneri di Stefano Pioli sono in emergenza. Assenti per infortunio il capitano Alessio Romagnoli e Andrea Conti, per squalifica Ismael Bennacer e Theo Hernandez.

Insomma, una vera e propria rivoluzione obbligatoria per Pioli nell’undici titolare di domani sera. Per scoprire le probabili scelte dell’allenatore rossonero guarda la video news. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>