MILAN-ATALANTA: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Poco meno di una settimana di pausa e poi si torna in campo con Milan-Atalanta, 19^ giornata del campionato di Serie A. Ultima partita del girone d’andata. Ai rossoneri di Stefano Pioli basta un punto per il piccolo titolo di campioni d’inverno. Anche in questa giornata, però, i rossoneri saranno falcidiati dalle assenze. Il capitano Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers sono squalificati, mentre torna dal primo minuto Rafael Leao. Nella video news la probabile formazione rossonera.

