VIDEO MILAN NEWS – Si torna in campo con Milan-Atalanta, 19^ giornata del campionato di Serie A e dunque ultima del girone d’andata. I rossoneri sono ancora primi in classifica e gli basta un punto per diventare campioni d’inverno e chiudere davanti a tutti la prima metà di stagione. Stefano Pioli recupera Theo, che era falso positivo, ma anche Ante Rebic e Rade Krunic. Nella video news la presentazione della sfida che si giocherà domani a San Siro, alle ore 18:00.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>