MILAN-ATALANTA: la conferenza stampa di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Ultimo trittico e poi sarà meritato riposo. Domani a San Siro ci sarà Milan-Atalanta, 36^ giornata del campionato di Serie A. Oggi, come di consueto alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore rossonero Stefano Pioli. Per la prima volta dopo l’ufficialità del rinnovo di contratto. Per la prima volta con uno sguardo al futuro. Anche se lui è sempre molto chiaro: il futuro del Milan è oggi. Partita dopo partita. Per il riassunto delle sue dichiarazioni guarda la video news. Per leggerle tutte VAI ALLA NOTIZIA >>>

