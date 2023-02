Milan-Atalanta 2-0, Agresti: “Ora è tutto un altro Milan” | VIDEO

Il Milan di Stefano Pioli ha battuto per 2-0 l'Atalanta a 'San Siro' in uno scontro diretto per un posto in Champions League. Il commento di Stefano Agresti

Il Milan di Stefano Pioli ha battuto per 2-0 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini a 'San Siro' in uno scontro diretto per un posto in Champions League. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', Il commento del giornalista sportivo Stefano Agresti sul match del Diavolo