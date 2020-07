MILAN-ATALANTA: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Altro impegno ravvicinato: Milan-Atalanta si giocherà domani alle 21:45 e sarà la 36^ giornata di Serie A. Tre partite alla fine. Il Milan è sicuramente in Europa League, ma i rossoneri vogliono arrivare quinti per evitare i preliminari.

Allo stesso modo, i bergamaschi sono già certi di un posto in Champions League e, con lo Scudetto ormai a Torino, sperano di raggiungere il secondo posto per prestigio e guadagno economico. Milan e Atalanta sono le due squadre che hanno fatto più punti dopo il lockdown. Nella video news 10 curiosità in soli 90 secondi. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>