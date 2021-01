VIDEO MILAN NEWS – Si torna in campo domani, con Milan-Atalanta. Sarà la 19^ giornata del campionato di Serie A e dunque chiuderà il girone d’andata. Una sfida storicamente difficile per i rossoneri, che hanno vinto solo una delle ultime dieci sfide con i bergamaschi e che non vincono in casa contro i nerazzurri addirittura dal gennaio 2014, sette anni fa. Nella video news 10 curiosità e statistiche sulla sfida in soli 90 secondi.

