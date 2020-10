Milan, ascolta partite, formazione e podcast insieme a Google / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Insieme a Google ti faremo vivere le emozioni di San Siro da casa tua!

Grazie agli smart speaker di Google e al Google Assistant puoi ascoltare la lettura della formazione ufficiale, i cori dei tifosi, la telecronaca della partita e molto altro.

Per scoprire tutti i contenuti del Milan disponibili su Google Nest Hub e sugli altri dispositivi con l’Assistente Google, ti basterà dire “Hey Google, parla con Milan”.

Dove ascoltare la partita del Milan? Da casa allo stadio, il passo non è mai stato così breve. È questa una delle più importanti novità portate dall’Assistente Google. Basta pronunciare la frase “Hey Google, chiedi a Milan la telecronaca della partita” e potrai vivere la partita a 360°: formazioni, telecronaca e audiodescrizione per i tifosi ipovedenti (valida solo per le partite casalinghe), marcatori. Tutto quello che vi serve per seguire le sfide dei nostri ragazzi.

E non finisce qui, perché ci sarà la possibilità per tutti i tifosi rossoneri di ascoltare i cori del da stadio attraverso la frase “Hey Google, chiedi a Milan i cori dei tifosi”. Cosa aspettate? Non resta che provare e alzare il volume della vostra voce!

“Hey Google, chiedi a Milan i podcast”. Con l’Assistente Google potrete immergervi non solo nel presente, ma anche nel passato rossonero attraverso dei contenuti speciali disponibili per tutti voi tifosi.

Stiamo parlando, infatti, dei podcast targati AC Milan. Una serie di racconti che vi permetteranno di conoscere aneddoti e storie uniche non solo dei grandi trionfi della storia rossonera, ma anche dei singoli campioni che hanno portato in cima al mondo il nostro Club. Da Ricardo Kaká ad Andriy Shevchenko, passando per Pippo Inzaghi, Franco Baresi e Alessandro Nesta. Momenti unici, per milanisti veri.

L’Assistente Google è presente, oltre che su smartphone, su tutti i dispositivi smart di Google per la casa, tra cui Google Nest Hub, Google Nest Mini, Google Nest Audio. Grazie a questi dispositivi, è possibile accedere a tutti i contenuti della Action on Google di Milan e non solo.

Puoi ascoltare la musica che ami, accedere a contenuti di intrattenimento come film, serie TV, news e tanto altro, semplicemente chiedendo a Google con la tua voce. Gli smart speaker sono disponibili online sul Google Store o nei negozi di elettronica di consumo autorizzati.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>