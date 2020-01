VIDEO MILAN – Anche Milan-Sampdoria ha visto i rossoneri uscire da San Siro con solo un punto e con zero gol all’attivo. Terza partita di fila senza successo e senza segnare. Non è bastata una mezz’ora abbondante di Zlatan Ibrahimovic a cambiare le cose. La sua scossa e il suo effetto devono ancora agire sul Milan, che al momento sembra in ginocchio. Il commento nel video.

