Milan, Allegri carica Leao: il loro primo colloquio in allenamento | VIDEO

Primi allenamenti per il Milan di Massimiliano Allegri a Milanello e subito 'catechizzato' l'attaccante portoghese Rafael Leao. Il video

Dialogo stretto tra Massimiliano Allegri e Rafa Leao nel corso dell'allenamento aperto al pubblico del primo giorno di raduno del nuovo Milan. Nella conferenza stampa di ieri l'allenatore ha detto dell'attaccante portoghese: "Sono convinto farà una grande stagione, si avvicina all'età della maturazione, è un ragazzo responsabile e credo ci siano i presupposti per far bene". Guarda il video del loro primo colloquio in allenamento