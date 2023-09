Milan, da Albertini ad Adli: gli ultimi registi rossoneri | VIDEO

Contro il Cagliari è stata la prima volta da titolare di Yacine Adli. Ecco tutti i registi degli ultimi anni del MIlan

I colleghi di Gazzetta TV hanno fatto un percorso sui registi del Milan. Ecco il video. Si parte da Albertini 406 presenze, 28 gol e 46 assist in rossonero. Poi Pirlo, uno dei migliori del ruolo. Per lui 401 presenze, 41 gol e 70 assist in rossonero. Poi Van Bommel 50 presenze, un assist in rossonero. Si passa a Montolivo: 158 presenze, 10 gol e 15 assist in rossonero. Si arriva a Bennacer: fino ad oggi 145 presenze, 6 gol e 9 assist in rossonero. Infine Krunic e Adli