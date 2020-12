Milan, Adani: “Ibra ha alzato il livello di tutti. Prima Calabria…” | VIDEO

Milan, Adani esalta Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – La 'Bobo Tv' è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di calcio. Christian Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani sono gli inventori di queste dirette social con un solo argomento a fare da padrone: il calcio. All'interno di uno di questi salotti, in diretta 'Twitch', il commentatore di 'Sky Sport' ed ex calciatore Adani ha parlato dell'impatto di Zlatan Ibrahimovic al Milan dopo il suo ritorno. Lo svedese ha avuto il merito di migliorare anche gli altri giocatori, ad esempio Davide Calabria che, secondo l'ex interista, è un giocatore totalmente diverso da prima…