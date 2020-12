Mihajlovic furioso: “Se trovo chi parla con i giornalisti lo attacco al muro” | VIDEO

Mihajlovic a caccia della talpa

ULTIME NOTIZIE VIDEO BOLOGNA – E' un Sinisa Mihajlovic furioso, coriaceo e battagliero come sempre. In conferenza stampa l'allenatore del Bologna si è sfogato con i giornalisti per una presunta fuga di notizie. Il serbo ha affermato di aver provato la difesa a 3 per cercare di capire chi fosse la talpa della squadra. Non era presente nessuno all'allenamento, eppure la notizia si è sparsa. E' chiaro che ci sia qualcosa che non va e Mihajlovic ha dimostrato di voler andare fino in fondo… Il video.