Il messaggio di Andre Silva contro il Coronavirus (VIDEO)

VIDEO – Il video-messaggio di André Silva per sensibilizzare tutti sull’emergenza Coronavirus. L’attaccante di proprietà del Milan, ora in prestito all’Eintracht Francoforte, ha voluto mandare un messaggio in lingua portoghese, con sottotitoli in inglese, per ricordare l’importanza di rimanere in casa e uscire solo in casi d’emergenza o di assoluta necessità. Lavarsi bene le mani e non solo. Cambiare le nostre abitudini, per un tempo limitato, ma per la salute nostra e di chi ci sta intorno.

“Siamo tutti nella stessa squadra – riferisce André Silva – non lasciamo vincere la Pandemia. Restiamo a casa, combattiamo insieme”. Molti suoi colleghi oggi sono risultati positivi al Coronavirus. L’ultimo in ordine cronologico è Dusan Vlahovic: ecco le sue condizioni >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android