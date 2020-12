Mercato Milan – Recoba: “Il Diavolo non dovrebbe intervenire, ma…” | VIDEO

Mercato Milan, l’opinione di Recoba

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Con l’avvento imminente del mercato di gennaio, i club avranno già iniziato i pensieri per rinforzare le proprie squadre. Ma chi ha bisogno davvero di intervenire sulla proprio rosa in vista della sessione invernale? Alvaro Recoba, intervenuto sulla ‘Bobo Tv’ in diretta ‘Twitch’, si è detto combattuto sulla situazione Milan. I rossoneri potrebbero aver bisogno di qualche ritocco, ma rischiano di rovinare l’equilibrio perfetto visto fino a questo momento. Ecco il video. Calciomercato Milan – Jovic pista difficile: il motivo >>>