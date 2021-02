Mercato Milan – Occasione Pessina: può costare solo 10 milioni | VIDEO

Mercato Milan, Pessina è un’occasione

Matteo Pessina è sicuramente l’uomo del momento in casa Atalanta. Il classe 1997 non ha fatto rimpiangere il club per la cessione di Papu Gomez visto un rendimento nettamente al di sopra delle aspettative. In occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia, il giocatore ha letteralmente trascinato i suoi in finale grazie ad una doppietta di pregevole fattura. A questo punto sorge la domanda: quanto vale il cartellino di Pessina? Secondo quanto riferito da Carlo Laudisa, difficile scendere dai 20 milioni, ma in poco tempo il suo valore può schizzare alle stelle.

La storia di Pessina all’Atalanta nasce dalla cessione di Andrea Conti al Milan. Per sbloccare il passaggio del terzino destro, i rossoneri concedettero proprio Pessina, all’epoca rossonero, come conguaglio. Ma non è finita qui: il Diavolo si riservò il diritto di riacquisto alla metà del prezzo oppure, in alternativa, di incassare il 40% sulla futura rivendita. Ecco perché Pessina al Milan può diventare una occasione a dir poco ghiotta. Qualora la sua valutazione attuale fosse di 20 milioni di euro, il club rossonero potrebbe riportarlo alla base con la cifra irrisoria di 10 milioni. Ecco la spiegazione in questo video.

