Mercato Milan – Laudisa: “Simakan, Meité e Scamacca: il punto” | VIDEO

Mercato Milan, il punto sugli acquisti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Carlo Laudisa, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha fatto il punto sul mercato del Milan. E’ risaputo che la priorità rossonera sia un difensore, con il nome di Mohamed Simakan sempre in primo piano. Occhio però anche alla situazione centrocampo, con una coperta che appare sempre più corta. Per sistemare il tiro è in piedi la trattativa per portare in rossonero Soualiho Meité. Ma non è finita qui: il Diavolo non molla nemmeno Gianluca Scamacca. Ecco tutti i dettagli nella video news.

