VIDEO MILAN – Il francese Jérémy Ménez, classe 1987, ex attaccante del Diavolo per due stagioni, dal 2014 al 2016, con 20 gol in 47 gare totali, potrebbe tornare a giocare nel campionato italiano dalla prossima stagione. Lo ha rivelato, in diretta su ‘Instagram‘, all’amico e connazionale Sébastien Frey. Le parole di Ménez, oggi al Paris FC in Ligue 2, in questo video.

