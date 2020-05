VIDEO ROMA – Jérémy Ménez, classe 1987, attaccante francese ex Roma (2008-2011) e Milan (2014-2016), ha rivelato, in diretta su ‘Instagram‘ con l’amico e connazionale Sébastien Frey, di aver trovato più calda l’atmosfera della stracittadina capitolina rispetto a quella meneghina. Ecco le parole di Ménez in questo video.

