VIDEO MILAN – Tutto pronto per l’UFC 246, anticipato dal confronto faccia a faccia tra gli amici Conor McGregor e Donald Cerrone. L’irlandese è parso decisamente gasato, come dimostrano le immagini in questo video, in cui scherza con Cerrone, dicendo che avrebbe schiacciato prima lui e poi tutti gli altri. Molto sicuro di sè l’artista marziale misto.

