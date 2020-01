VIDEO – Se in campo potrebbe andare meglio, di certo ai fornelli Alessandro Matri non si fa mancare nulla. L’attuale attaccante del Brescia è stato filmato dalla compagna Federica Nargi mentre è impegnato in un momento di cucina acrobatica. Che spadellata per l’attaccante!

